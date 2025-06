Walide d’OD aurait retrouvé l’amour… avec une tatoueuse de Mirabel!

Sur l’une des photos, on voit Walide et Jade poser devant un miroir, collés l’un à l’autre, la main de Walide posée délicatement (mais avec assurance!) sur la hanche de Jade. Difficile de ne pas y voir un petit quelque chose de plus qu’une simple amitié…

De son côté, Jade a elle aussi semé quelques indices en publiant une photo de Walide en plein souper au Westwood Bar & Grill de Laval, accompagnée d’un petit message qui en dit long:

« I’m melting (je fonds) », écrit-elle en story, ce à quoi Walide a répondu en repartageant la publication avec un petit cœur.