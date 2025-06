C'est LUI, le nouveau chum de Fanny d'OD Mexique!

Les regards complices et l'amour qui se dégagent du cliché ne laissent place à aucun doute: Cupidon a bel et bien frappé!

«Après 28 ans, j’ai trouvé ma moitié 💎», dévoile le couple à l'unisson sur Instagram.

Christopher Haikal n’est pas seulement charmant, il est aussi avocat et courtier en immobilier, autant résidentiel que commercial. Mais surtout, il a manifestement su faire fondre le cœur de Fanny!

On sent une belle complicité entre les deux et leurs proches (ainsi que plusieurs abonnés!) n’ont pas tardé à commenter avec des messages de joie, de surprise et de félicitations!