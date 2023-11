William Cloutier et sa famille reçoivent un invité prestigieux à Paris

William Cloutier annonçait sur ses réseaux sociaux qu’il allait à la rencontre d’un personnage connu de tous les québécois et on ne s’attendait pas à ce géant!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C’est dans un carrousel que nous avons compris qu’il s’agissait du Bonhomme Carnaval, à Paris du 20 au 26 novembre pour faire rayonner le plus gros Carnaval d’hiver au monde. William Cloutier, sa femme Sara et leurs deux enfants ont eu le plaisir d’échanger paroles et câlins avec la mascotte et c’était adorable de voir les bambins.

On a pu les voir, drapeaux de la province à la main, se promener dans un chapiteau purement québécois pour boire du sirop d’érable et manger de la poutine. Ils ont même trouvé de la sauce brune St-Hubert!

Quelle équipe de feu que le Bonhomme Carnaval et William Cloutier pour faire rayonner notre culture à l’étranger. On adore!

