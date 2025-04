Voici tout ce qui a été révélé sur le décès du pape François

Refusant les quelques traditions, François avait exprimé le souhait d’être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome, et non à la basilique Saint-Pierre. Il avait aussi demandé des funérailles plus sobres, dans un seul cercueil de bois et de zinc.

Selon le protocole du Vatican, les funérailles dureront neuf jours. Le conclave pour élire son successeur devrait être convoqué d’ici 15 à 20 jours.

