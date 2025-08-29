Voici combien sont payés les Backstreet Boys à chaque spectacle à Las Vegas

Le groupe légendaire des Backstreet Boys continue de marquer les esprits, et pas seulement avec sa musique.

D'après le média américain TMZ, la résidence du groupe à la salle The Sphere, à Las Vegas, serait un succès financier colossal.

Les données recueillies par la source du magazine indiquent que les spectacles généreraient par moins de 4 millions de dollars US de revenus bruts PAR SOIR.

Ça, c’est 5,5 millions de dollars canadiens, pour vous donner une idée.