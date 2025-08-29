Voici combien sont payés les Backstreet Boys à chaque spectacle à Las Vegas

Début du contenu principal.
Le groupe légendaire des Backstreet Boys continue de marquer les esprits, et pas seulement avec sa musique.
D'après le média américain TMZ, la résidence du groupe à la salle The Sphere, à Las Vegas, serait un succès financier colossal.
Les données recueillies par la source du magazine indiquent que les spectacles généreraient par moins de 4 millions de dollars US de revenus bruts PAR SOIR.
Ça, c’est 5,5 millions de dollars canadiens, pour vous donner une idée.
Comment un tel chiffre est-il possible? Le secret résiderait dans une formule d'affaires avantageuse pour les artistes.
Selon les informations obtenues par TMZ, les frais de fonctionnement de la résidence seraient relativement bas.
Les Backstreet Boys ont notamment pu réduire considérablement ses dépenses en évitant les coûts liés à une tournée de stades mondiale.
Un investissement initial de 7 à 8 millions de dollars a été nécessaire pour créer les visuels du spectacle, un montant qui semble déjà avoir déjà été amorti par la vente des billets.
Bien que la salle de 17 000 places se remplisse à chaque spectacle, la clé de ces profits importants ne réside pas uniquement dans le nombre de spectateurs.
La majorité des revenus proviendrait des ventes de billets VIP, de forfaits de voyage et des billets «platine», qui génèrent des profits considérables.
Et le fait qu’ils n’aient pas à voyager comme ce serait le cas pour une tournée mondiale aide aussi à augmenter leurs profits qui sont, on va se le dire, pharamineux.
Si vous voulez vivre un voyage sous le signe de la nostalgie et aller crier vos classiques favoris dans la salle de Vegas, des dates sont toujours au menu à la fin de 2025 et au début de 2026.
Une chose est sûre, ces chiffres prouvent que la folie qui nous a habité à la fin des années 90 et au début des années 2000, à l’époque de I Want It That Way, est toujours bien vivante en 2025.
Vous aimerez aussi: