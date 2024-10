Passion et surprise: voici ce que les astres réservent à Catherine F et Félix d'OD

Catherine F. est un Poisson, et, en général, elle serait attirée par les Gémeaux (Aleksa) et les Scorpions. Clairement, à moins d’un retournement de situation majeur, Aleksa et Cath F. ne devraient pas avoir de rapprochement amoureux!

Pour ce qui est de la compatibilité amoureuse, Catherine pourrait être surprise par son attirance pour Félix, qui est Cancer. On peut dire que ç’a été une surprise de voir les premiers rapprochements entre les deux.

Celle qui était attirée par Bilal a complètement changé d’idée après leur voyage!