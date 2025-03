Virginie Fortin fait de rares confidences sur sa relation amoureuse avec cet athlète connu

«J'ai été déçue assez jeune pour ensuite plus répéter ça. Je pense aussi que je me sens bien seule. Je suis bien avec moi-même. Là, maintenant, je choisis d'être avec quelqu'un qui m'admire autant que je l'admire!», dévoile-t-elle.

Elle a également précisé qu’elle ne souhaitait pas d’une relation basée sur le besoin, mais plutôt sur un choix mutuel d’être ensemble:

«Mon chum, c'est pas parce que j'ai besoin de lui, mais c'est parce que j'aime fondamentalement ça être avec. Moi, j'ai pas envie d'un gars qui me dit : 'J'ai besoin de toi!' Ça là, ça disparaît dans 3 semaines, tu comprends? 'J'ai tellement besoin de toi!' Non, je veux pas que t'aies besoin de moi, mais on choisit quand même d'être ensemble.»