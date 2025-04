Dan, le fils de Paul Daraîche, dévoile un premier extrait tout en sincérité!

Fruit d’une collaboration de longue date avec Mario Pelchat, qui s’est resserrée lors du passage de Dan à La Voix en 2024, l’album complet est prévu pour l’automne 2025. Et à en croire Mario Pelchat, ce n’est que le début: «On n’est jamais certain de rien dans la vie, mais j’ai le profond sentiment que cet artiste s’apprête à entrer dans le cœur du public et pour longtemps. À mon avis, il ne restera pas solitaire très longtemps…»

Composée par Andrée Watters et Sylvain Cossette, Solitaire est réalisée par Matt Laurent et Lucas Liberatore, et a été enregistrée au réputé Studio Planète, à Montréal. Avec ses textures sonores riches et nuancées, la chanson aborde la liberté de l’errance, mais aussi le besoin de s’enraciner, de ralentir et d’ouvrir la porte à l’amour.