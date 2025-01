Mélissa Désormeaux-Poulin nous fait craquer avec cette vidéo de sa grande fille

La plus jeune de Mélissa Désormeaux-Poulin a terriblement grandi, mais une chose demeure : elle est toujours aussi belle!

Florence Pilotte suit d’ailleurs les traces de sa maman, elle qu’on a pu voir grandir à l’écran entre autres dans l’émission Entre deux draps.

Mélissa Désormeaux-Poulin a de quoi être fière : ses deux filles, Florence et Léa sont inspirantes et allumées. Et on adore les voir sur les différentes photos de leur mère qui les traine partout en voyage.