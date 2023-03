Véronique Cloutier a osé ces talons métalliques extravagants et on adore

Véronique Cloutier a attiré tous les regards sur le plateau de Zénith, diffusée en direct ce jeudi!

L' animatrice était sensationnelle dans un chemisier surdimensionné noir et un pantalon cargo ample à ceinture ultra longue. On a d'ailleurs eu un véritable coup de coeur pour ses sandales argentées vertigineuses, avec cercle incrusté au talon.

On peut découvrir son look dans les stories de son coiffeur Marcus Villeneuve et de sa styliste Chanelle Riopelle :