Suivez Véronique Cloutier dans sa course juste avant d’entrer en onde

Véronique Cloutier s’est métamorphosée en véritable princesse avec une robe volumineuse noire et des talons vertigineux.

C’est sur le plateau de Zénith jeudi soir que l’animatrice a arboré ce look audacieux et sublime. La robe au col en V a été portée par la star avec un chandail simple à manches longues. Mais le clou du spectacle est réellement la portion jupe bouffante qui lui va à merveille et lui donne des airs de poupée.

