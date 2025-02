Louis Morissette livre des révélations surprenantes sur la série Plan B

«Plan B, c’est une série qui voyage. Elle joue en Allemagne, en France, en Belgique, on le produit pour le Canada anglais… Moi je suis super riche avec ça (rires). La vérité, c’est que je suis très très fier de cette série-là qui a amené des répercussions super positives sur l’entreprise et sur ma carrière. Financièrement, je ne suis toujours pas profitable. Même si oui, il y a quatre saisons qui ont été sur 2 ou 3 continents! [...]

On a perdu 400 000$ avec cette [NDLR: la saison] avec Pier-Luc Funk. Tous les honoraires, producteurs ont été engloutis. Ça fait qu’il faut que je rembourse ça. Et j’ai des partenaires, moi. Un moment donné, ils me disent ‘C’est ben cute, Plan B, mais… ‘ Et je leur dit que ça va revenir, qu’on va renflouer les coffres.»