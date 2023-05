Véronique Cloutier enflamme la toile avec son parfait look de vacances

«Pas mal mon uniforme des prochaines semaines», a affirmé Véro avec la photo.

La publication a récolté des tonnes de likes en quelques heures seulement.

Dans la section des commentaires, les fans de l'animatrice lui souhaite un bel été et de bonnes vacances bien méritées! On peut également y trouver des petits mots de Marie-Lyne Joncas et Julie St-Pierre, qui elles aussi adorent le look de Véronique Cloutier!