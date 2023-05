Véronique Cloutier teste sa patience avec cette commande Starbucks

Installée avec l’animatrice dans les bureaux de Rouge, il a effectivement dicté son choix de breuvage et tous les détails à changer ou à ajouter, créant un moment savoureux! Parce qu’un chai latte régulier, ça ne marche pas! Ça prend la version sans trop de glace avec un extra de mousse à la vanille, options pas évidentes à trouver sur l’application de commande en ligne! Et Véronique Cloutier lui a bien fait comprendre que ses demandes étaient difficiles à repérer, créant un fou rire dans la salle autour d’eux. Leur complicité est vraiment trop belle.

Patrice Bélanger était l’invité de Véronique et les Fantastiques jeudi et ça a donné un show rempli de fous rires et de moments délicieux!