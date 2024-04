Véronic DiCaire pose dans un corset rose féminin à souhait

Véronic DiCaire a une voix en or, que ce soit dans son registre à elle ou encore quand elle emprunte celui des autres pour des imitations géniales. On la connait et on l’adore depuis plusieurs années, mais que savons-nous vraiment d’elle? Voici quelques faits intéressants à savoir sur la chanteuse hors pair.

Mentionnons d’abord que Véronic DiCaire est née à Embrun, petite ville située à l’est de l’Ontario, tout près d’Ottawa.

Elle adore le chant depuis son plus jeune âge, mais c’est à 17 ans qu’elle fait pour la première fois parler d’elle lors du Concours Ontario Pop où les juges sont éblouis par son talent.

