Anouk Meunier se transforme en Madonna le temps d'un tournage

Vos vedettes préférées ont profité du week-end pour célébrer l'Halloween!

C'est entre autres le cas de la fabuleuse Anouk Meunier, qui s'est costumée en Madonna lors du tournage de Chanteurs masqués!

L'animatrice a recréé le look emblématique aux seins poitus de la reine de la pop lors de sa tournée Blond Ambition Tour en 1990 et le résultat est réussi. La transformation de la vedette a été réalisée par le maquilleur Marco Marsolais, le coiffeur Le Moëllic et la styliste Sabrina Deslauriers.

Voici ci-dessous les images d'Anouk Meunier capturées par Bertrand Exertier en coulisses: