Véronic DiCaire : voyez 3 sublimes looks de la star en coulisses

Véronic DiCaire éblouit notre fil d'actualités, aujourd'hui!

Chaque semaine, la chanteuse attire tous les regards sur le plateau de l'émission Chanteurs masqués dans des looks absolument sublimes. Elle peut compter sur la styliste Florence O. Durand, le coiffeur Romain Le Moëllic et le maquilleur Marco Marsolais.

La star a partagé des Polaroïd en coulisses des tournages de l'émission et elle est absolument magnifique :