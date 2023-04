«Tu devrais t’habiller pour ton âge»: Véro liste les commentaires qu’elle a reçus sur ses récents looks

Véronique Cloutier a fait la liste non enviable des commentaires qu’elle a reçus suite à ses récentes apparitions télé.

Dans une courte vidéo publiée sur son compte Instagram, l’animatrice a effectivement dévoilé ces courtes phrases tranchantes et déplacées que certains internautes se sont permis à son sujet. Commentant son look, ses ensembles, ses choix, ce qu’elle aurait dû porter ou pas, Véronique Cloutier a démontré que certaines personnes s’en permettent pas mal, sans gêne. Comme si le fait de la voir à la télé donnait le droit aux téléspectateurs de faire leur petit commentaire désobligeant. On se souhaite tous plus de bienveillance à l’avenir!