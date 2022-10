Les vedettes se sont déguisées pour cette soirée toute spéciale à Illumi

De nombreuses vedettes ont foulé le parcours d’Illumi par Cavalia jeudi soir, se plongeant dans l’univers magique de l’Halloween!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Alicia Moffet, Annie Villeneuve, Lysanne Richard, Cathy Gauthier et bien plus étaient là, certains osant même enfiler un déguisement. D’autres vedettes étaient présentes comme Ludovick Bourgeois, Jenny d’OD dans l’Ouest et Ima, pour ne nommer qu’eux!

Le parcours est impressionnant et la brochette d’artistes semble avoir passé un moment génial, si on se fie à leurs nombreuses photos. Citrouilles géantes, sorcières, squelettes, fantômes et surtout, 25 millions de lumières dans les différents tableaux du parcours.

Pour l’occasion, Alicia Moffet était en famille, et on craque particulièrement pour les looks agencés de sa fille et grand-maman qui portaient la même tuque. Billie Lou a d’ailleurs pris la pose un peu partout dans le décor de l’endroit, donnant des clichés complètement mignons!

Jennifer Abel, elle, était avec son amoureux, sa belle-fille, et tenait bien contre elle son poupon, tout emmitouflé!

Mention spéciale pour le costume de hot-dog de Lysanne Richard qu’on a suivie à Big Brother Célébrités, quel look incroyable!