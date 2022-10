Une foule de vedettes fêtent l'ouverture du Popanneur

Une foule de vedettes s'est réunie jeudi dernier pour la grande ouverture du Popanneur, le tout nouveau magasin éphémère des BFFs Jessika Dénommée et Vahiné Lefebvre lancé avec leur compagnie POP Underwear.

Juste à temps pour le magasinage des Fêtes, le tout premier Popanneur regroupe plusieurs compagnies québécoises sous le même toit dans la boutique située aux Cours Mont-Royal à Montréal.

Sur place, Alicia Moffet, Catherine Peach, Fred Robichaud, Clodelle Lemay, Noémie Marleau, Sabrina, Audrey et Robin d'OD chez Nous, et plusieurs autres ont fêté l'ouverture en compagnie de leurs amis et ont pris place dans l'espace plus que coloré et fun!