Découvrez les plus étonnants costumes d'Halloween de vos vedettes QC favorites!

Les festivités de l'Halloween battent leur plein!

Vos vedettes préférées ont profité du week-end pour célébrer la fête de la citrouille, entre amis, famille ou amoureux.

Après avoir découvert les plus beaux costumes des stars américaines, découvrez maintenant les déguisements les plus étonnants de vos personnalités QC favorites!

La petite sirène, Harley Quinn et Joker, Power Rangers, Star Wars, sorcières de Hocus Pocus et party rétro... Quel déguisement fait tourner plus vite votre coeur? Dites-nous ça en commentaire!