Regardez comme les parents de Varda Étienne ont l’air de stars du cinéma

Ne manquez pas Varda Etienne cet automne aux Vendredis OD

On retrouvera à Noovo cet automne dans la nouveauté Les vendredis OD, pilotée par Félix-Antoine Tremblay! Pendant 30 minutes, l'animateur et ses collaborateurs Chloée Deblois, Catherine Brunet et Guillaume Laumbert auront la chance de commenter et d’analyser les événements marquants de la dernière semaine d’OD. Qui sera éliminé cette semaine? Quelle sera la prochaine twist qui va déboussoler nos candidats et candidates?

Toutes les hypothèses et les opinions, même les plus farfelues, sont les bienvenues!