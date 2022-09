OD Martinique: Félix-Antoine Tremblay partage des photos sous le soleil et on est jaloux

Deux dates importantes à retenir pour les fans d'OD Martinique

Voici deux premières dates importantes concernant Occupation Double à mettre à votre agenda. D'abord, celle de L'Ultime Audition, qui sera diffusée le 11 septembre à 18h30. Puis, celle du fameux tapis rouge d'OD Martinique, le 18 septembre à 18h30! Le tout sera présenté sur Noovo et Noovo.ca.

De plus, cette année, on vivra l’aventure 7 jours sur 7. À compter du 11 septembre 2022, on pourra voir la quotidienne de l'émission du lundi au jeudi 18h30 et la soirée d'élimination le dimanche à 18h30. Le même soir à 20h, les téléspectateurs auront droit à encore plus d'OD Martinique grâce à OD Extra sur Noovo et Noovo.ca!