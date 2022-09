Chapeau melon et lingerie fine: Varda Etienne rend hommage à son corps

« Note à moi-même:

"Cher corps, on soufflera nos 50 bougies cet hiver. Sache que je t'aime et t'apprecie tel que tu es. ❤

C'est pas toujours facile, j'en conviens. Mais y a pire que ça dans la vie.

T'es en santé pis t'as donné la vie 3 fois, c'tu pas beautiful!

Cher corps, tu es parfaitement imparfait et c'est comme ça que je t'aime! J'suis fière de toi, on vieillit bien. Je nous souhaite encore de longues belles années. Tu vas changer encore, c'est sûr. Mais tu sais quoi? Je ne t'echangerais pour rien au monde, même pas pour un plus jeune, plus ferme, plus "cute". C'est grâce à ton reflet dans le miroir que je m'accepte tel que je suis puisque quotidiennement, tu me rappelles la chance que j'ai d'être en vie et tous les merveilleux souvenirs qu'on a, ensemble. J'ai été dure avec toi, parfois. Souvent même. Trop. J'm'excuse...j'étais insécure et complexée. À presque 50 ans, j'ai beaucoup plus confiance en moi et j'suis beaucoup mieux dans ma peau. C'est pour ça que j'suis pas gênée de te montrer peu importe ce que les gens disent.

Mon cher corps, merci pour toutes ces leçons d'humilité. Je t'aime."



Photographe: @rachelle_art 💗



