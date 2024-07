Varda Étienne partage une rare photo avec son grand garçon

Dans son magnifique texte, Varda confie qu'elle n'avait que 20 ans quand elle a mis son premier fils au monde.

Elle était monoparentale, mais elle souligne qu'elle avait un entourage en or pour l'aider dans cette nouvelle aventure.

«Cet enfant a changé ma vie pour le mieux et je ne serais pas là où je suis sans lui. Sa naissance m'a fait grandir, m'a donné le courage et la force de persévérer et de ne jamais abandonner.»