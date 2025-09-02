Vanessa Pilon et sa fille s’offrent une nouvelle coupe pour l’automne

Début du contenu principal.
Vanessa Pilon et sa fille Claire adoptent la tendance capillaire de l’automne! La mère et la fille ont toutes deux opté pour une frange, et le résultat est absolument charmant.
Dans les vidéos partagées, on aperçoit Vanessa Pilon en pleine transformation capillaire chez sa coiffeuse. Puis, dans la séquence suivante, sa fille Claire, inspirée par sa maman, demande à adopter la même coupe.
D'ailleurs, dans le message accompagnant la vidéo, Vanessa souligne qu'elle a décidé de couper son toupet alors que sa frange ne la «gossait plus».
«De retour, précisément au moment où j’avais réussi à le faire suffisamment allonger pour ne plus qu’il me gosse. 😅🥴
Ma relation avec ma frange, c’est genre le mythe de Sisyphe. Iykyk)»
En story, Vanessa a lancé un sondage à ses abonnés en demandant qui, comme elle, avait opté pour un toupet cet automne.
Une chose est certaine: la frange vole la vedette avec l'arrivée de la saison plus fraîche… et Vanessa la porte à merveille!
