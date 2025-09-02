Vanessa Pilon et sa fille s’offrent une nouvelle coupe pour l’automne

Dans les vidéos partagées, on aperçoit Vanessa Pilon en pleine transformation capillaire chez sa coiffeuse. Puis, dans la séquence suivante, sa fille Claire, inspirée par sa maman, demande à adopter la même coupe.

D'ailleurs, dans le message accompagnant la vidéo, Vanessa souligne qu'elle a décidé de couper son toupet alors que sa frange ne la «gossait plus».

«De retour, précisément au moment où j’avais réussi à le faire suffisamment allonger pour ne plus qu’il me gosse. 😅🥴

Ma relation avec ma frange, c’est genre le mythe de Sisyphe. Iykyk)»