Vanessa Pilon fête ses 40 ans en Grèce en famille, il faut voir les images

Vanessa Pilon et Alex Nevsky se sont envolés vers la Grèce avec leur petite puce pour une raison bien précise: célébrer les 40 ans de l'animatrice!

La famille a posé ses valises sur l’île de Naxos, dans la mer Égée. Ils ont profité des paysages à couper le souffle et ont pris le temps de décrocher complètement.

Aujourd'hui, Vanessa Pilon nous offre un récapitulatif de leurs vacances grecques en images. Elle compte les crèmes glacées ingérées, les escaliers dévalés et les cafés glacés dégustés. La vedette ajoute avec beaucoup d'humour qu'Alex Nevsky est maintenant un «instadad» et photographie leur fille Claire à chaque instant!

Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: