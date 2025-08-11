Vanessa Pilon fête ses 40 ans en Grèce en famille, il faut voir les images

Début du contenu principal.
Vanessa Pilon et Alex Nevsky se sont envolés vers la Grèce avec leur petite puce pour une raison bien précise: célébrer les 40 ans de l'animatrice!
La famille a posé ses valises sur l’île de Naxos, dans la mer Égée. Ils ont profité des paysages à couper le souffle et ont pris le temps de décrocher complètement.
Aujourd'hui, Vanessa Pilon nous offre un récapitulatif de leurs vacances grecques en images. Elle compte les crèmes glacées ingérées, les escaliers dévalés et les cafés glacés dégustés. La vedette ajoute avec beaucoup d'humour qu'Alex Nevsky est maintenant un «instadad» et photographie leur fille Claire à chaque instant!
Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
Dans la section des commentaires, Vanessa Pilon répond à une internaute qui lui demande quels coins ils ont visité. L'animatrice et influenceuse explique qu'après avoir visité la Crête lors d'un précédent voyage, ils préfèrent maintenant se déposer pour profiter pleinement de leurs vacances.
En plus de se promener sur l'île de Naxos, Vanessa Pilon, Alex Nevsky et leur grande Claire ont fait une «visite de l’Acropole en français pour les enfants avec Alternative Athens».
Pour voir d'autres superbes photos du voyage du couple de stars, on vous invite à parcourir le carrousel ci-dessous à l'aide de la flèche blanche située à droite au centre de la publication:
En avril dernier, Vanessa Pilon et Alex Nevsky sont partis en voyage en Colombie avec leur fille Claire.
Le couple de vedettes a partagé quelques moments précieux de leur séjour sur Instagram. On y voit le couple en train de patauger dans une piscine infinie et leur fille faire de la randonnée, en plus d'avoir un coup d'œil sur les paysages grandioses de Minca et de Carthagène.
