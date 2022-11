Surprise: Vanessa Pilon ose la tendance capillaire de la saison

Elle est tellement jolie!

Et le toupet est LA coupe tendance de l'automne 2022! C'était donc le parfait moment pour retrouver cette coiffure audacieuse.

Rappelons que Vanessa Pilon s'est fait connaître du grand public pendant les pauses d'Occupation Double en 2011. Elle incarnait alors « la fan ultime » d'OD et invitait le public à découvrir les coulisses et le contenu web exclusif de l'émission. Elle avait les cheveux roux et un toupet carré, et sa chevelure était devenue sa marque de commerce.