Vanessa Duchel en couple avec cette candidate de l'émission Les traîtres

Pour l’occasion, Vanessa était accompagnée de sa conjointe, Marie-Pier, qu’on a pu voir dans la deuxième saison de la populaire émission Les traîtres, diffusée sur Noovo. Le couple vit intensément cette aventure télé… même à la maison!

«On regarde chaque épisode plus d’une fois: une fois toutes les deux, et ensuite avec sa famille! Ma blonde ne me donne aucune info en avance, elle me laisse découvrir l’émission comme tout le monde», a raconté Vanessa avec amusement.

Les amoureuses étaient magnifiques lors de l'événement!