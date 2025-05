Vanessa Duchel s’ouvre sur son amour avec Marie-Pier, participante aux Traîtres

«J’ai commencé à m’intéresser aux filles il y a environ dix ans. Quand j’ai rencontré ma blonde et que je suis tombée en amour avec elle, je me suis aperçue qu’il y avait quand même beaucoup d’indices dans mon parcours. Plus jeune, j’ai eu des profs, par exemple, que je trouvais belles, mais je ne savais pas si c’était parce que je voulais leur ressembler ou que je voulais les avoir près de moi.»

La chanteuse et créatrice de contenu a choisi depuis le début d’assumer sa relation et son orientation sexuelle, même si cela signifiait s’exposer aux critiques en ligne. Dans une entrevue avec le magazine 7 Jours, Vanessa a expliqué à quel point cette relation l’avait transformée. Avec Marie-Pier, elle a trouvé une complicité et une sécurité qu’elle n’avait jamais connues auparavant.

«J’étais en connexion avec elle et tout s’est fait naturellement. Il n’y a plus rien qui comptait et je me suis dit que c’était la bonne personne. Je n’ai jamais senti ce genre de compréhension, ce genre de sécurité, dans toutes les relations avec des hommes que j’ai eues auparavant.»

Aujourd’hui, même si elle se dit davantage pansexuelle, elle ne s’en fait pas avec les étiquettes. Elle est heureuse et c’est tout ce qui compte!