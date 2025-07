Vanessa Boudrias célèbre les trois mois de son fils avec une déclaration touchante

Dans un adorable message plus que poétique, Vanessa revient sur les trois derniers mois passés avec son bébé et son conjoint, Jean-Pier Gravel:

«Trois mois.



Trois lunes de toi, de nous.

Trois mois d’odeur de lait, de petits pets et de grands sourires.

Trois mois d’amour inconditionnel… et de siestes interrompues.

Trois mois à dire : “Regarde-le !!!” comme si c’était la première fois.

Trois mois de bisous, de rots, et de moments où je demande : “Est-ce que c’est normal, ça ?”

Trois mois sans sommeil profond, mais le cœur plein.



Trois mois de toi… et je ne me souviens plus de la vie avant.»

Une déclaration douce et authentique, à l’image de la comédienne que l’on a pu voir dans des séries comme Danse!, L’air d’aller, Sans rendez-vous, L’Échappée, Vestiaire et Discussions avec mes parents.