Trudy d'OD nous présente son nouveau chum!

Fred O. Dery, quant à lui, est un créateur aux multiples talents. Spécialisé dans la réalisation et l'écriture de scénarios, il a laissé sa marque dans des domaines variés, allant de la publicité au cinéma en passant par la musique.

Ce parcours impressionnant fait de lui un partenaire idéal pour Trudy, qui partage également cette passion pour l'art et la création. Trudy et Fred ont d'ailleurs travaillé ensemble maintes fois par le passé!

«Aujourd'hui, c'est la dernière journée de mes 30 ans. 🎈 Pour débuter cette nouvelle décennie, je voulais foncer à tout prix et enfin aller de l'avant de manière indépendante avec mes projets musicaux. Même si au départ je ne savais pas par où commencer, @glassofdery (qui ne s'y connaissait aucunement dans le domaine de la musique, mais qui a tout appris sur le tas) m'a pris par la main et m'a aidée à réaliser un rêve de petite fille que j'ai toujours chéri. Merci mon amour pour cette dernière année! On est passé d'amoureux à colocs à partenaires d'affaires & créatifs and I wouldn't have it any other way. Je t'aime ! ♥️», disait-elle l'an dernier, lors de son anniversaire.

Leur complicité est évidente sur les photos et les fans ne peuvent s'empêcher de se réjouir pour elle, laissant des messages de félicitations et de vœux de bonheur.