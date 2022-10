Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 9 octobre!

Un deuxième tapis rouge pour 6 nouveaux candidats

Ce dimanche 9 octobre à 18h30 sur Noovo, soyez prêts à vivre une soirée empreinte d’émotions et de décisions bouleversantes! Six nouveaux candidats – Rami, Mickaël, Tommy, Catherine, Sabrina et Kiana – fouleront le deuxième tapis rouge d’OD MARTINIQUE devant le CA. C’est eux qui auront le sort de ces nouveaux candidats potentiels entre leurs mains! Réussiront-ils à se frayer une place dans l’aventure? Chose certaine, Capitaine Twist ne se tient jamais bien loin!

Un voyage à Paris pour Clémence et Jonathan

Reconnue pour l’art, la mode et la gastronomie, c’est à Paris que Jonathan et Clémence s’envoleront en voyage cette semaine. Lors de leur séjour, le duo visitera les merveilles de la Ville Lumière tout en apprenant à mieux se connaître. Au menu : promenade aux Champs Élysées, visite des Galeries Lafayette, une importante mise au point, et peut-être… quelques rapprochements!