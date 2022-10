Catherine et Tommy d'OD Martinique ont des exs bien CONNUS!

Pour sa part, Tommy, le DJ et producteur de musique électronique de 27 ans de Blainville, a vécu une relation on and off pendant plusieurs années avec l'influenceuse Emy-Jade Greaves (suivie par 206 000 abonnés sur Instagram). En juillet dernier, les amoureux mettaient fin à leur relation!

En regardant la page Instagram de Tommy, on peut d'ailleurs remarquer que celui-ci a fait un petit ménage des photos des dernières années... et qu'il a aussi effacé toutes ses photos avec son ex, Emy-Jade! Triste.