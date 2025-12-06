Tout le monde en parle: Découvrez les invités du 7 décembre!

Une grosse soirée sur Noovo et Crave

Dimanche soir, c'est un rendez-vous sur Noovo et Crave!

Dès 18 h 30, Big Brother: Le Noovo Réveillon donne le coup d’envoi, suivi en direct à 20 h du Gala Québec Cinéma, diffusé simultanément sur les deux plateformes.

Des célébrités prêtes à jouer le jeu

Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Eve Côté, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras, Dominic Paquet et Michel Bherer se lancent dans l’aventure Big Brother: Le Noovo Réveillon. Leur objectif: remporter 5 000 $ à offrir à la fondation de leur choix.

Animée par Marie-Mai, cette édition spéciale des Fêtes de 90 minutes promet son lot de surprises: trahisons, défis complètement fous et alliances étonnantes, dans l’esprit assumé de Big Brother Célébrités.

Célébrer notre cinéma

Pour sa 27e édition, le Gala Québec Cinéma revient pour mettre en lumière le talent de celles et ceux qui font rayonner le cinéma d’ici. Phil Roy animera cette soirée festive où douze prix seront remis par des personnalités marquantes telles que Philippe Falardeau, Karine Vanasse, Céline Bonnier, Julie Le Breton, Sandrine Brisson, Serge Denoncourt, Evelyne Brochu et bien d’autres.

On y dévoilera également le récipiendaire de l’Iris Hommage, remis cette année à la réalisatrice Léa Pool, ainsi que le Prix Michel-Côté, attribué au film préféré du public. Les cinéphiles peuvent encore voter pour leur long-métrage coup de cœur parmi Bergers, Le Cyclone de Noël, Menteuse, Mlle Bottine et La Petite et le Vieux, directement sur noovo.ca.

