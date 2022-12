Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 3 décembre!

À ne pas manquer: L'Heure de vérité ce dimanche!

C’est ce dimanche 4 décembre à 18h30 que se tiendra le rendez-vous tant attendu Occupation Double Martinique: L'Heure de vérité, cette fois-ci dans une formule plus intime remplie d’émotions, qui marquera la fin de l’aventure pour les candidats.



Vous assisterez notamment à des rencontres en tête-à-tête entre certains candidats qui feront le point sur leur relation. Où en sont Clémence et Jonathan? Est-ce que Koralie-Maya a finalement pardonné à Rami? Virginie et Freeman sont-ils plus que des amis? Tommy et Catherine se fréquentent-ils?



Ces tête-à-tête seront ponctués de discussions où Jay Du Temple aura la chance de s’entretenir successivement avec le groupe des filles, le groupe des gars et les membres du CA. Cette heure de vérité se terminera ensuite par une grande discussion rassemblant tous les candidats d’OD Martinique.

