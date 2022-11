Clodelle d'OD brille sur de nouvelles photos en lingerie au naturel

Clodelle a brièvement commenté la grossesse de Lysandre Nadeau qui attend le bébé de Claude Bégin vers le mois de février prochain.



La chanteuse qui a partagé sa vie avec le chanteur de 2015 à 2021 et qui entretient toujours une relation particulière avec lui avait jusqu’à maintenant été plutôt discrète sur cette grande annonce.



On sait que les anciens fiancés sont restés très proches et qu’ils avaient même été bouleversés de se voir lorsque la belle était à Occupation Double dans l’Ouest. On se souvient de la fameuse scène où ils s’étaient retrouvés en Colombie-Britannique le temps d’un talk. Clodelle avait ensuite mis les freins à sa relation avec Alex, trop bouleversée par le moment.

