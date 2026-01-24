Passer au contenu principal
Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 25 janvier!

Ce dimanche 25 janvier, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!

Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.

Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit : 

  • Les joueurs du Canadien de Montréal qui s'apprêtent à participer aux Jeux Olympiques Nick Suzuki, Oliver Kapanen, Juraj Slafkovský et Alexandre Texier;
  • Le député caquiste Bernard Drainville;
  • L'humoriste Charles Brunet pour son spectacle Très très bon show;
  • Des participants de la série Toucher sur l'assistance sexuelle des personnes en situation de handicap, Marc-Olivier, Sonia Von Sacher et Gwendoline Lüthi;
  • Le nouvel ordre mondial avec Bob Rae, ex-ambassadeur du Canada à l'ONU, et Jean-François Lépine, analyste international;
  • L'auteur-compositeur-interprète Gab Bouchard pour son nouvel album Encore encore.

Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?

À noter que le dimanche 1er février, une émission spéciale de Tout le monde en parle se penchera spécifiquement sur les sujets marquants et les moments phares de l'année 2006. Pour l'occasion, Guy A. Lepage accueillera Martin Matte à titre de coanimateur invité. Plus de détails suivront la semaine prochaine!

