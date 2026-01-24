Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 25 janvier!

Ce dimanche 25 janvier, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!

Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.

Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!