Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 25 janvier!

Ce dimanche 25 janvier, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!
Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.
Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!
Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit :
Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?
À noter que le dimanche 1er février, une émission spéciale de Tout le monde en parle se penchera spécifiquement sur les sujets marquants et les moments phares de l'année 2006. Pour l'occasion, Guy A. Lepage accueillera Martin Matte à titre de coanimateur invité. Plus de détails suivront la semaine prochaine!
