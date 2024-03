Julie Ringuette réagit à l’annulation de la comédie musicale Waitress

Le Groupe Juste pour rire révèle aujourd'hui avoir des ennuis financiers majeurs.

L'entreprise se place donc à l'abri de ses créanciers et 70% des employés sont mis à pied. De plus, Juste pour rire annule le festival Juste pour rire et sa version anglophone, Just for laughs. Ces événements d'humour réputés à travers le monde ont été créés respectivement en 1983 et en 1985.

En plus des festivals, Juste pour rire annule les spectacles de Neev, Eve Côté, Jean-Sébastien Girard, Louis T, Mélanie Couture et Messmer. Toutes les représentations de Waitress avec Marie-Ève Janvier et Julie Ringuette sont également annulées à Montréal et à Québec.