Est-ce vraiment le dernier Mission Impossible? Tom Cruise répond

Dans la vidéo on voit toute l’équipe du cinéma, visiblement très fébrile de rencontrer la star, lui demander quelques photos et lui poser la grande question: «Est-ce que ce sera le dernier film?» La réponse de Tom Cruise voulait tout dire: «Ça s’appelle le bilan final», a-t-il mentionné, sous les regards tristes des fans qui ne voulaient assurément pas que la série de films se termine.

Une autre se vente de vouloir regarder le film en 4DX, faisant rire l’acteur qui s’est exclamé: «Ça va te secouer!» En prenant soin de mentionner qu’il y a des trucs «dingues» dans ce film.

Tom Cruise a complété sa visite en créant plusieurs sourires auprès des employés qui l’ont remercié d’être passé. Avant de quitter, il n’a pas caché son côté gourmand en lançant à la blague devant la tonne de sacs de collations salées: «Je vais prendre quelques sceaux de popcorn supplémentaires.»

Voyez la vidéo en question: