PHOTO: Donald Trump se prend pour le pape et provoque l’indignation

En février, Trump avait déjà partagé une vidéo AI surréaliste où Gaza, en pleine guerre, était transformée en station balnéaire luxueuse baptisée «Trump Gaza», avec gratte-ciel dorés, statues de Trump partout, une version AI d’Elon Musk… et même une chanson techno proclamant:

«No more tunnels, no more fear/Trump Gaza is finally here!»

On pourrait croire à une parodie. Mais non! C’est bien lui, c’est bien réel, et c’est publié sur ses plateformes officielles!

Vous aimerez aussi: