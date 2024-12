Paillettes et sex appeal: le fils de Marina Orsini donne tout sur scène!

Marina Orsini a publié de superbes photos de son fils Thomas Postigo sur Instagram!

Ces nouvelles images montrent le chanteur sur scène lors du concours Battle of the Bands. Pour cette compétition qui avait lieu au MTELUS au début décembre, Thomas Postigo a enfilé une chemise dorée à manches courtes entièrement pailletée. Il a agencé la pièce maîtresse de son look avec un chic pantalon noir à fines rayures et une ceinture noire.

Voici les photos partagées par Marina Orsini, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche à droite de la publication: