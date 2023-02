Un tapis rouge bondé de vedettes pour la première du film Frontières

Cinquième long-métrage de Guy Édoin après les succès critique, public et internationaux de Marécages, le documentaire Corno, Ville-Marie et Malek, Frontières signe aussi la troisième collaboration de Guy Édoin et Pascale Bussières après Marécages et Ville-Marie. Fidèle à ses équipes et ses thèmes de prédilection avec des personnages féminins forts tout autant qu’à ses racines, le cinéaste a tourné sur ses terres, dans la région de Saint-Armand.