C’est ce dimanche qu’on plongera enfin dans la fameuse aventure d’Occupation Double Martinique et on a eu droit à des images du Tapis rouge qui sentent la bisbille!

Alors qu’on apprenait jeudi que de nouveaux candidats s’ajoutent à l’aventure, on n’est pas au bout de nos surprises.

Dans un extrait croustillant publié par l’équipe d’OD, on se rend effectivement compte que les twists ne font que commencer pour les célibataires. Stress, déceptions, rencontres explosives… à l’aveugle et la surprise ultime des nouveaux candidats: on est équipés pour une soirée haute en couleur dont vous allez trouver le tout premier extrait dans la vidéo en top d’article.

Les pieds dans l'eau

Pour la toute première fois cette année, les candidats auront leur propre quai donnant accès directement à l’eau turquoise ! Quel set up parfait pour se détendre… et pour vivre les éliminations!

OD toute la semaine!

Le tapis rouge d’OD sera présenté ce dimanche 18 septembre à 18 h 30 sur Noovo et Noovo.ca.

Et je vous rappelle que l’aventure va se poursuivre 7 jours sur 7 cette année. En plus de les suivre sur Noovo dans la quotidienne du lundi au jeudi, les vendredis OD et durant la soirée d’élimination du dimanche…

On aura aussi OD weekend à se mettre sous la dent durant la fin de semaine à VRAK et sur Noovo.ca.

