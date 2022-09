Voici les 4 nouveaux candidats d'OD Martinique

27 ans

Montréal

Créateur de contenu

Né en France, Freeman est très fier de ses origines martiniquaises. Énergique, positif et rassembleur, il connait bien la bisbille puisqu’il a grandi dans une famille de 10 enfants! En amour, Freeman aimerait rencontrer une fille indépendante qui aime voyager et qui n’a pas peur du ridicule. Ce créateur de contenu de jeu vidéo adore la stratégie et l’analyse; OD est un jeu fait pour lui!

Voyez le portrait de Freeman en vidéo.

Ally