Un tapis rouge tout en style pour le 100e anniversaire de la SOCAN

Le compositeur Cristobal Tapia de Veer, originaire du Chili et établi au Québec, s’est vu remettre deux prix: l’un pour son travail exceptionnel en musique à l’image, et l’autre pour ses trames sonores du film Smile et de la série The White Lotus.

Le Prix international a été décerné à Kaytranada, tandis que Fredz a été salué comme Révélation de l’année. Salebarbes (dans la catégorie country), Souldia & Lost (hip-hop), ainsi que Dominique Fils-Aimé (jazz) font aussi partie des artistes récompensés.

Un moment fort de la soirée a été l’intronisation de Richard Séguin au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. L’artiste a reçu un hommage musical touchant, porté par les voix de Luce Dufault, Jorane et Vincent Vallières, avec une allocution pleine d’humour et d’émotion signée Patrice Michaud.