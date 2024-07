Avec émotion, Sylvie Fréchette s'ouvre sur le deuil de son fiancé

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, Jean-Philippe Wauthier a reçu quelques athlètes sur le plateau de Bonsoir Bonsoir.

En plus de Sylvie Fréchette, on y retrouvait Charles Hamelin, Sylvie Bernier, Roseline Fillion et Bruni Surin.

Sylvie s'est ouverte sans tabou sur ce moment difficile de sa vie: « Je n'ai aucun souvenir de Barcelone, au complet. Aujourd'hui, après beaucoup de travail sur moi, je vais dire avec beaucoup de courage et en toute vulnérabilité, ce soir, je peux vous partager que maintenant, je sais que j'ai souffert d'un syndrome post-traumatique.»