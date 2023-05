Sylvain Marcel n'est plus un coeur à prendre!

«Si en janvier ça marche toujours bien entre nous, nous ferons notre première sortie officielle», a déclaré la star québécoise.

On leur souhaite beaucoup de bonheur ensemble!

Au niveau professionnel, on retrouve Sylvain Marcel dans la nouvelle série Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) sur Crave. Les premiers épisodes sont sortis hier et déjà, les critiques et le public sont unanimes: cette série est à la fois excellente, percutante et déroutante!

Voici le synopsis de la série:

«Aimé du public, Chuck a l’air d’un vrai bon gars. Lorsqu’il se retrouve à la une de tous les journaux et magazines à potins après un scandale qui l’implique, tout le Québec est sous le choc, mais pour ses proches, cet incident est la goutte qui fait déborder le vase. Sa réputation détruite et il part en retraite dans une maison de rétablissement pour personnes souffrant de différentes sortes de dépendances dans le but de persuader sa conjointe, son agente et son public de sa (relative) bonne volonté. Le hic: Chuck ne pense pas vraiment qu’il a besoin d’aide… Il répète à qui veut l’entendre qu’il est juste un gars de party!»

Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits), à voir dès maintenant sur Crave!