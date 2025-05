Les fans de Survivor Québec auront une belle surprise ce dimanche

Pour le moment, la tribu de Ugat souhaite prendre le contrôle après la fusion. Marilou et Sarah ont un duo fort et cette dernière a toujours son immunité en main. D'ailleurs, Éric a toujours la sienne et son duo improbable avec Myriam pourrait aller loin.

Évidemment, Sarah pense pouvoir compter sur Ryane, le mis de côté de Malaki, pour mettre leur plan à exécution.