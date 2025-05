Survivor Québec: Sarah s'ouvre sur sa dépression post-partum

Alors, nous en sommes au bilan de mi-saison pour les joueurs restants. Chacun s'est ouvert sur son aventure, mais aussi sur la possibilité de retourner à la maison.

Sarah nous a touchés avec ses confidences sur sa dépression post-partum. Avant son départ pour l'émission, elle ne se sentait plus elle-même. Elle explique, de l'émotion de la voix:

«Après mon accouchement, je ne me reconnaissais vraiment plus, clairement j'étais en dépression post-partum. Je suis quelqu'un de très fonceur dans la vie, pour moi c'était très difficile de ne pas me reconnaître là-dedans. Je pense que j'avais besoin d'une coupure pour me recentrer et redevenir une meilleure personne pour eux. Parce que je n’étais pas une bonne personne pour moi, donc je veux être capable d'être une bonne mère pour mes enfants.»